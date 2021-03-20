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Коронавирус Covid-1920 марта 2021 11:35

Число скончавшихся от коронавируса жителей Башкирии достигло 331 человек

За минувшие сутки вирус унес жизни еще троих заболевших
Яна БАЗЕКИНА
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Число инфицированных за сутки увеличилось на 115 человек

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Несмотря на массовую вакцинацию от коронавируса ежедневно в Башкирии регистрируется внушительное число заболевших и умерших от осложнений вируса. Так за последние сутки в республике зарегистрировано 115 новых случаев инфицирования ковидом, а общее число заболевших достигло 31149 человек. Большинство из них переносит болезнь в легкой форме – 4829 человек находятся на амбулаторном лечении. Еще 272 госпитализированы в стационары – их состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Также за минувшие сутки на три человека увеличилось и число жертв вируса. Всего с начала эпидемии от коронавируса скончался 331 житель Башкирии.

А вот число выздоровевших продолжает стремительно увеличиваться – за последние 24 часа с полным выздоровлением выписаны 220 человек, всего справиться с ковидом смогли 25717 жителей республики.

Напомним, что накануне в Минздраве назвали возраст самой юной и самой возрастной жертвы ковида – ими оказались 23-летний парень и 94-летний пенсионер. Мужчина страдал сопутствующими заболеваниями: гипертонической болезнью с поражением сердца и ожирением первой степени. О сопутствующих заболеваниях молодого парня в ведомстве не сообщили.