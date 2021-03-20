Уфимец пытался изгнать злых духов, но вместо этого сжег свой дом

Обряд изгнания бесов явно пошел не по плану Фото: Евгения ГУСЕВА

Накануне в Кировском районе Уфы вспыхнул одноэтажный жилой дом. На место происшествия немедленно прибыли пожарные, полицейские и другие экстренные службы. Пламя удалось потушить довольно быстро, но весь дом выгорел дотла. Вскоре выяснилась и причина внезапного возгорания дома. По предварительным данным, поджечь дом мог его 33-летний жилец, который часто злоупотреблял выпивкой. Как рассказали соседи, в этот день мужчина снова хорошенько выпил, после чего ему начали мерещиться «злые духи». Вообразив себя экзорцистом, мужчина решил изгнать непрошенных гостей из дома – взобрался на чердак и попытался провести обряд, но вместо этого поджег дом.

Прибывшие полицейские сначала забрали уфимца в отделение для дачи показаний, а после передали его психиатрической бригаде.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.