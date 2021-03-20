В свой день рождения Радий Хабиров пообещал привести все дворы в Башкирии в порядок

Фото: личная страница Радия Хабирова в соцсетях

Радий Хабиров поделился впечатлениями в соцсетях от принесенного ему каталога с детским игровым и спортивным инвентарем для дворовых площадок для 2021 года. Это и современные игровые площадки, и воркауты, и скамейки – все, что необходимо для обустройства дворов, парков и скверов в республике. Глава Башкирии отметил, что когда несколько лет назад руководство республики начало обустройство дворов, то практически все приходилось покупать в других регионах.

- Сейчас появляется большое количество предприятий, которые делают эти МАФы у нас в Башкортостане. Очень рад этому обстоятельству и думаю, что именно такими общими усилиями мы сможем наши дворы привести в порядок, — подчеркнул Радий Хабиров.

Отметим, что сегодня глава Башкирии отмечает свой день рождения – ему исполнилось 57 лет. Жители республики поздравили его в социальных сетях, пожелав успехов на посту и счастья в семейной жизни.

- С днем рождения, Радий Фаритович. Здоровья, семейного счастья, берегите республику. Башкирия должна процветать, а вам трудиться на благо. Молодого взгляда и действия в работе! Берегите жену красавицу и свою семью, - пожелали главе республики его подписчики.