Убил, замотал в ковер, вынести не смог: житель Башкирии из ревности жестоко убил маму 16-летней девочки

Фото: пресс-служба СКР по Башкирии

Полицейские и следователи следкома по Башкирии раскрыли жестокое убийство 50-летней жительницы Благовещенска, которая две недели числилась пропавшей без вести. Недавно стражи порядка задержали подозреваемого в расправе над несчастной – им оказался 49-летний житель Благовещенска. Сейчас с ним работают следователи, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает пресс-служба СКР по Башкирии.

Жуткая история началась с того, что 28 февраля в местный отдел полиции в Благовещенске пришла 16-летняя дочь женщины и написала заявление о пропаже матери. Поиски привели полицейских в квартиру к ее знакомому, к которому она периодически наведывалась в гости. По версии следствия, именно в многоэтажке по улице Социалистической и разыгралась кровавая драма.

Как сообщили в МВД по Башкирии, при проверке жилища полицейские нашли тело женщины: оно было завернуто в полиэтилен и в ковер. Самого хозяина застать дома не удалось. Тогда стражи порядка установили места, где он мог появиться и выставили засады. Спустя шесть дней сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. В следкоме по Башкирии сообщили, что он сознался в содеянном.

По версии следствия, 28 февраля давние знакомые вместе распивали спиртное и в какой-то момент между ними произошла ссора на почве ревности. Мужчина схватил нож и вонзил его в шею женщине, пробив артерию. Несчастная скончалась на месте происшествия.

Как сообщает пресс-служба СКР по Башкирии, после содеянного злоумышленник замотал тело жертвы в полиэтилен и в ковер и попросил соседку помочь избавиться от него. Женщина отказалась, но все-таки, по просьбе подозреваемого, испортила камеры наружного наблюдения, установленные в доме.

В итоге, мужчина попытался выбросить труп в окно, но это ему не удалось. Тогда он взял свои документы и скрылся с места преступления, но вскоре был задержан.