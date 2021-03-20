Уфимская полиция третий месяц ищет мужчину, который в центре города пырнул ножом прохожего

фото: МВД РБ

Полиция Уфы попросила у горожан помощи в розыске мужчины, который в центре города пырнул ножом прохожего. Сотрудники правоохранительных органов ищут подозреваемого уже третий месяц – с 17 января текущего года.

Полицейским стало известно о нападении благодаря сообщению из больницы, куда был доставлен пациент с колото-резаными ранениями. Следственная группа выяснила, что инцидент произошел в 2:30 ночи по улице Мустая Карима, 5. Неизвестный мужчина в ходе конфликта ударил ножом 32-летнего уфимца. Пострадавший получил «тяжкие телесные повреждения». По данному факту МВД возбудило уголовное дело.

Подозреваемый был замечен на записи с камеры видеонаблюдения. Вот его приметы:

На вид – 30-35 лет, рост – 170-175 см, среднее телосложения. В момент преступления был одет в черную вязаную шапку, черную куртку с капюшоном и надписью «LACOSTE» на спине, черные джинсы и черную обувь.

Всех, кто видел разыскиваемого, знает, где он находится, или может помочь в раскрытии преступления, просят обратиться в ближайшее отделение полиции или позвонить по одному из номеров: 250-51-34, 250-41-62 или 02.