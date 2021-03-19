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Общество19 марта 2021 16:35

В Башкирии сбежавшего из поселения заключенного отправили в колонию строгого режима

Мужчину нашли спустя три дня после побега
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчина решился на побег через три месяца заключения в колонии-поселении

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Башкирии 37-летнего заключенного, сбежавшего из колонии-поселения, поймали и отправили в колонию строгого режима. Об этом сообщила региональная прокуратура.

В 2012 году уроженец Читинской области был осужден к длительному тюремному сроку за особо тяжкое преступления. После восьми лет «отсидки» мужчине разрешили перевестись в колонию-поселение. Пробыв там три месяца, заключенный решился на побег. На свободе он пробыл всего три дня, пока его не задержали в подъезде многоквартирного дома.

Мелеузовский межрайонный суд приговорил зека за побег к пяти годам колонии строгого режима. Мужчина попытался оспорить это решение через Верховный суд, однако тот оставил вердикт без изменений.