В Башкирии из-за недовольства жителей счетами за отопление уволили директора поставщика тепла

Директор ресурсоснабжающей компании лишился должности Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В башкирском городе Белорецке на фоне недовольства жителей счетами за отопление администрация расторгла контракт с директором главного поставщика тепла. Об этом сообщил глава Белорецкого района Андрей Иванюта.

– Огромные счета за отопление этой зимой возмутили белоречан. Жители города засыпали надзорные органы и социальные сети жалобами, во многих звучала претензия к главной теплоснабжающей организации города - ООО «Белорецкие тепловые сети», – отметил чиновник.

Трудовой контракт с директором «БТС» Евгением Михайловым был расторгнут после того как администрация и учредитель предприятия 2 марта начали там проверки. Новым руководителем компании в качестве исполняющего обязанности назначен Ильяс Мухамедьянов. Иванюта отметил, что нарушения на «БТС» «уже выявлены». После завершения проверки материалы будут переданы в правоохранительные органы.