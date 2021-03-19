На трассе Уфа-Инзер-Белорецк затрудняется движение из-за сильного снегопада

фото: ГИБДД РБ

В Башкирии на подъемах на 177-179 километры трассы Уфа-Инзер-Белорецк затрудняется движение грузового транспорта. Как рассказали в региональной ГИБДД, это связано «с обильными снегопадами и ухудшением состояния проезжей части». Информация актуальная на 16:00 19 марта.

Сейчас на указанных участках работают дорожная техника, которая устраняет последствия снегопада. Организацией движения занимаются сотрудники Госавтоинспекции. Они попросили «без особой на то необходимости […] отложить выезд в данном направлении».