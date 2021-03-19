Минздрав Башкирии закупит 2,6 тысячи компьютеров за 145 млн рублей

Компьютеры получат 122 медучреждения

Минздрав Башкирии на электронном аукционе отобрал поставщика 2,6 тысячи компьютеров для 122 медицинских учреждений. Победителем торгов стала уфимская фирма «Интегратор», которая согласилась выполнить госконтракт за 144,85 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Согласно приложенной к тендеру документации, поставщик должен доставить компьютеры на склад «БашФармации» в Уфе в течение 120 дней с момента заключения контракта.

Компьютеры, которые в техническом задании называются «автоматизированным рабочим местом», должны иметь следующие минимальные характеристики и комплектующие:

– системный блок: двухъядерный процессор с чистотой 3,7 гигагерц, оперативная память на 8 гб, SSD и HDD накопители с объемом памяти 120 б и 500 гб соответственно, интегрированная видеокарта;

– монитор: IPS-матрица, 23,8 дюйма;

– проводная клавиатура и проводная мышь.