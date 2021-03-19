В Башкирии зафиксировано первое подтопление дома талыми водами

фото: Госкомитет РБ по ЧС

Сегодня, 19 марта, в Башкирии было зафиксировано первое подтопление частного дома талыми водами в связи с весенним потеплением. Это случилось в селе Ермолаево Куюргазинского района, сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

– Спасатели провели работы по отводу талых вод с участка (вырыта траншея), – отметили в аварийной службе. – Эвакуация людей не требуется.

На фотографиях с места происшествия, которые опубликовало экстренное ведомство, видно, что талая вода залила пол сельского дома.

фото: Госкомитет РБ по ЧС

Напомним, на оперативном совещании в региональном правительстве синоптики рассказали, каким будет сезон паводков в 2021 году.