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Общество19 марта 2021 12:56

Хабиров возложил дополнительные обязанности на премьер-министра Башкирии

Глава республики закрепил изменения в соответствующем распоряжении
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В правительстве Башкирии произошло перераспределение обязанностей

Глава Башкирии Радий Хабиров обновил распоряжение о распределении обязанностей в местном правительстве. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

Руководитель региона возложил дополнительные обязанности на премьер-министра республики Андрея Назарова. Теперь он будет курировать агентство по печати и СМИ, регулирование в сфере массовых коммуникаций, издательско-полиграфической деятельности и распространения печатной продукции. Ранее этим занимался вице-премьер Азат Бадранов.

Под ответственность Назарова также перешли сферы закупок «для обеспечения государственных и муниципальных нужд», содействие развитию конкуренции и деятельность Госкомитета по конкурентной политике. До этого данные области курировал Илшат Тажитдинова.