Хабиров возложил дополнительные обязанности на премьер-министра Башкирии

В правительстве Башкирии произошло перераспределение обязанностей

Глава Башкирии Радий Хабиров обновил распоряжение о распределении обязанностей в местном правительстве. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

Руководитель региона возложил дополнительные обязанности на премьер-министра республики Андрея Назарова. Теперь он будет курировать агентство по печати и СМИ, регулирование в сфере массовых коммуникаций, издательско-полиграфической деятельности и распространения печатной продукции. Ранее этим занимался вице-премьер Азат Бадранов.

Под ответственность Назарова также перешли сферы закупок «для обеспечения государственных и муниципальных нужд», содействие развитию конкуренции и деятельность Госкомитета по конкурентной политике. До этого данные области курировал Илшат Тажитдинова.