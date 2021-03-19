Минздрав Башкирии назвал возраст самой юной и возрастной жертвы COVID-19

Самой пожилой жертве коронавируса в Башкирии было 94 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения Башкирии раскрыло возраст самого юного и возрастного жителя республики, умершего от коронавируса.

Как со ссылкой на ведомство издание UfaTime.ru, самой молодой жертвой COVID-19 стал 23-летний парень,

Самому пожилому жителю республики, который не смог пережить инфекцию, оказался 94-летний пенсионер. Как ранее писала «КП-Уфа», он проживал в Альшеевском районе республики. О его смерти стало известно 15 ноября. Мужчина страдал сопутствующими заболеваниями: гипертонической болезнью с поражением сердца и ожирением первой степени.

По состоянию на 19 марта в Башкирии зарегистрировано 328 летальных случаев, вызванных коронавирусом.