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Коронавирус Covid-1919 марта 2021 12:09

Минздрав Башкирии назвал возраст самой юной и возрастной жертвы COVID-19

С начала пандемии в республике от коронавируса скончались 328 жителей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Самой пожилой жертве коронавируса в Башкирии было 94 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство здравоохранения Башкирии раскрыло возраст самого юного и возрастного жителя республики, умершего от коронавируса.

Как со ссылкой на ведомство издание UfaTime.ru, самой молодой жертвой COVID-19 стал 23-летний парень,

Самому пожилому жителю республики, который не смог пережить инфекцию, оказался 94-летний пенсионер. Как ранее писала «КП-Уфа», он проживал в Альшеевском районе республики. О его смерти стало известно 15 ноября. Мужчина страдал сопутствующими заболеваниями: гипертонической болезнью с поражением сердца и ожирением первой степени.

По состоянию на 19 марта в Башкирии зарегистрировано 328 летальных случаев, вызванных коронавирусом.