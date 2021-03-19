Сегодня днем в Башкирии ожидается ледяной дождь

Водителей попросили быть осторожными во время езды в условиях ледяного дождя Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня днем, 19 марта, местами по Башкирии пройдет ледяной дождь. Об этом со ссылкой на данные Башгидромета сообщило республиканское управление дорожного хозяйства.

– Дорожные службы настоятельно рекомендуют соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, предосторожность при маневрировании и торможении, – обратились представители ведомства к водителям.

Синоптики предупредили, что в отдельных районах Башкирии возможно «налипание мокрого снега на проводах и деревьях», а также гололед, снежный накат и гололедица. Юго-восточный ветер в течение дня сменится на северо-восточный, не исключены порывы до сильного. Температура воздуха составит -2,+3°.