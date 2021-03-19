Управделами Хабирова ищет подрядчика для организации банкетов за 3 млн рублей

Сумма контракта на организацию питания составляет 3 млн рублей

Управление делами главы Башкирии Радия Хабирова ищет подрядчика на организацию питания на официальных мероприятиях. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок. Сумма контракта составляет 3 млн рублей.

Согласно конкурсной документации, банкеты должны быть организованы в помещениях с «большим залом вместимостью не менее 250 посадочных мест, средним залом (не менее 100 мест), малым залом (не менее 40 мест) и VIP-комнатой (10-20 мест).

Для сервировки стола исполнитель должен использовать стальные столовые приборы, стеклянную и фарфоровую посуду, белую скатерть и салфетки, а также цветочные композиции.

Оказание услуг по организации питания осуществляется по заявкам заказчика:

– В заявке заказчик обозначает дату, время начала и окончания проведения мероприятия, количество обслуживаемых человек, наименование блюд и напитков в соответствии с «Перечнем блюд», подаваемых в рамках оказания услуг, – написано в техзадании.

В закупочной документации приведена целая таблица с перечнем блюд. Они разделены по нескольким категориям:

– завтраки: каши, блинчики, вареники, омлет;

– первые блюда: различные сумы, в том числе башкирской кухни;

– вторые блюда: бефстроганов, голубцы, гуляш, плов, люля-кебаб, «шашлычки»;

– гарниры: картофель, овощи, рис, гречка;

– салаты;

– закуски: «рулетики», рыбное и мясное ассорти;

– тарталетки, канапе, бутерброды;

– выпечка: пироги, пирожные, печение;

– десерты;

– сухофрукты;

– напитки: как алкогольные, так и безалкогольные.

Аукцион по отбору подрядчика состоится 23 марта.