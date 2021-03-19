Число случаев коронавируса в Башкирии перевалило за 31 тысячу

Прямо сейчас коронавирусом в Башкирии болеют 5 209 человек Фото: Эдуард Абрамов

В Башкирии с начала пандемии зарегистрировано 31 034 случая коронавируса. За сутки инфекцию выявили у 117 жителей республики. Об этом 19 марта сообщил региональный оперштаб.

Число умерших увеличилось еще на трех человек. Всего жертвами COVID-19 в Башкирии стали 328 жителей.

За последние 24 часа от инфекции выздоровел 201 пациент. Общее число выписанных после лечения выросло до 25 497.

Прямо сейчас коронавирусом болеют 5 209 человек, 264 из них лежат в больницах, 4 945 лечатся дома - у них инфекция протекает в легкой форме.