Дальнобойщик из Башкирии попал в смертельную аварию в соседнем регионе

фото: ГИБДД по Челябинской области

Сегодня утром, 19 марта, в Ашинском районе Челябинской области произошло смертельное ДТП. Столкнулись встречные фуры Volvo и Scania. За рулем последней находился житель Башкирии, сообщили коллеги из «КП-Челябинск».

Авария случилась около 5:45 по местному времени на трассе М-5. Как рассказали в региональной ГИБДД, 57-летний водитель грузовика Volvo выехал на встречную полосу и врезался там в фуру Scania. Шофер из Volvo скончался на месте происшествия от полученных травм, дальнобойщика из второй машины – 55-летнего жителя Башкирии – госпитализировали в ашинскую больницу.

По одной из версий, выехавший на «встречку» водитель мог уснуть за рулем.