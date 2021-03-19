Вице-премьер правительства Башкирии допустил, что объединения БашГУ и УГАТУ может не быть

Объединения вузов не будет, если республика не сможет взять федеральный грант

Вице-премьер правительства Башкирии Азат Бадранов заявил, что объединения двух вузов – БашГУ и УГАТУ – может не состояться при условии, если республика не выиграет федеральный грант. Об этом чиновник сообщил во время эфира радио «Эхо Москвы в Уфе».

Регион собирается подать заявку на участие в программе «Приоритет 2030». В случае получения гранта по ней объединенному вузу выделят не меньше миллиарда рублей. Соответственно, если заявка республики «пролетит», то и никакого объединения не будет.

– Необходима общая заявка от УГАТУ и БашГУ, что в случае победы они готовы объединиться, – пояснил Бадранов.

Напомним, ранее руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин рассказал в интервью «КП-Уфа» детали процесса объединения вузов. Он пояснил, чем руководствовались региональные власти, когда принимали такое непростое решение и для чего вообще все это нужно