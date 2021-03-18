Возвращение Газизова не помогло «Уфе» обыграть «Локомотив»

Футбольный клуб «Уфа» проиграл «Локомотиву» на домашнем стадионе со счетом 1:0.

На игру против московской команды футболисты выходили мотивированными настолько, насколько это вообще возможно в их положении – это был первый матч после официального возвращения в команду Шамиля Газизова. Также 18 марта отмечали дни рождения главный тренер команды Рашид Рахимов и защитник Джемал Табидзе.

Несмотря на все эти факторы, «горожане» так и не смогли забить ни одного мяча в ворота «Локомотива». У гостей единственным голом отличился Гжегож Крыховяк на 80 минуте встречи.

Сейчас «Уфа» находится на 15 месте турнирной таблицы РПЛ. В 23 турах чемпионата команда смогла одержать лишь 3 победы, 5 раз сыграла с ничейным счетом и проиграла 15 матчей. Хуже «Уфы» дела только у «Тамбов», в котором, по данным «КП-Тамбов», подали заявление о банкротстве.