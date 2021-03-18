Циклон с Каспийского моря испортит погоду в Башкирии

«Башгидрометцентр» сообщил об ухудшении погоды в республике. По данным синоптиков, причиной тому является активный циклон, который сместится на Южный Урал с Каспийского моря.

В большинстве районов из-за циклонического характера погоды пройдет снег различной интенсивности. А в ночь на 20 марта осадки ожидаются сильными. В отдельных районах, уточнили метеорологи, ожидается налипание мокрого снега на деревья и провода, а также гололед и метели.

Обещают также усиление ветра до 17 метров в секунду, снежные заносы, накаты и гололедицу. Температура воздуха ожидается ночью 19 марта -6,-11°, 20 марта -2,-7°, днем -4,+3°.