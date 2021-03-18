В Башкирии завершилось строительство ледового дворца за 330 млн рублей

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В башкирском городе Ишимбае завершилось строительство ледового дворца, на который было потрачено 330 млн рублей. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

Площадь «Ишимбай-Арены» составляет 4 тысячи квадратных метров, вместимость стадиона – 500 зрительских мест. По словам руководителя региона, дворец даст городу 40 новых рабочих мест, в том числе и тренерских. В ближайшем будущем здесь создадут секции по занятию хоккеем и фигурным катанием.

Хабиров уже опробовал крытый каток. По его словам, он «ничем не уступает столичным» объектам – «все качественное и современное». Глава записал видео сразу после того как прокатился на льду.

– Сегодня попробовали лед в первый раз. В течение двух-трех недель для ишимбайцев составим штатное расписание тренировок. И где-то через две-три недели уже зал будет бурлить детишками. Очень рад за ишимбайцев. На данный момент у нас в республике 14 крытых ледовых стадионов – это очень мало. Но мы в 2022 году завершим строительство в Октябрьском. Летом начнем строительство в Баймаке. Уже проектируем стадион на северо-востоке – в Месягутово. Будет 17 [стадионов], – сказал руководитель региона.

В конце записи он добавил, что во многих крупных городах республики еще «нет нормальных крытых стадионов и ледовых дворцов». «Будем туда направлять энергию», пообещал Хабиров.