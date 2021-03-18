Уфимский дворник Юра столкнулся с новой проблемой

фото: инстаграм

Уфимский дворник Юрий Ветлугин, который стал популярным благодаря профессиональной фотосессии в стиле глянцевых журналов, столкнулся с новой проблемой.

Напомним, перед тем как прославиться на всю страну, у мужчины были серьезные финансовые проблемы: некоторое время назад его обманули мошенники и повесили на него огромный кредит. Помочь справиться с проблемой ему помог уфимский фотограф Роман Филиппов. Он устроил стильную фотосессию дворнику и рассказал его историю. Неравнодушные люди собрали Юре деньги, и он рассчитался со всеми долгами.

И вроде бы история уже закончилась, однако сегодня в своем инстаграме дворник сообщил, что с его пенсионного счета продолжают списывать деньги. Он опубликовал электронную квитанцию, согласно которой с него взыскали более 18 тысяч рублей.

– Когда был у приставов, они сказали, что я больше ни копейки не должен, а теперь опять с пенсионного счета списывают. Кто знает, что делать? – спросил мужчина.

Он отметил, что звонить приставам «бесполезно» – «трубки там не берут никогда».