Певица опубликовала редкий снимок

Сегодня 18 марта Гузель Уразова в своем Инстаграме поделилась редким и уникальным снимком. Татаро-башкирская певица показала фотографию с мужем, которая была сделана 19 лет тому назад. Супруги тогда недавно познакомились и были студентами. Зато сейчас они популярные исполнители и родители четверых детей. - Второй фотографии 19 лет. Сделано оно на второй день нашего знакомства после выступления на концерте народного артиста РТ и РБ уважаемого Салавата Фатхетдинова. В то время у нас не было никаких планов, и мечтать не мечтали. Ильдар и я студенты. Позже мы вместе будем стремиться к нашим мечтам. Спасибо Аллаху за эту встречу, - написала Гузель.

В конце поста Гузель спросила у подписчиков, изменились ли они, и отметила, что даже если изменились внешне, душой артисты остались такими же.

В комментариях поклонники отметили, что с годами муж с женой стали только красивей и лучше.