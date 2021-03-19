Минсоцзащиты Башкирии отказывалось выдавать 93-летней пенсионерке удостоверение ветерана Великой Отечественной войны

Прокуратура через суд смогла добиться того, чтобы пенсионерке выдали удостоверение и выплатили 50 тысяч рублей

Министерство труда, семьи и социальной защиты населения Башкирии отказывалось выдавать 93-летней жительнице города Октябрьского удостоверение ветерана Великой Отечественной войны как труженику тыла. Об этом сообщила региональная прокуратура, в которую пенсионерка обратилась за помощью.

– С 1942 по 1945 годы заявительница с 15-летнего возраста наравне со взрослыми работниками трудилась в колхозе «Россия» Бакалинского района, – передала пресс-служба надзорного ведомства. – При этом документы, подтверждающие ее работу в тылу, не сохранились, в связи с чем министерство […] отказало пенсионерке в присвоении статуса.

Прокурор города обратился в суд с заявление об установлении факта работы пенсионерки в тылу в годы войны. Требования ведомства были удовлетворены – труженице тыла выдали удостоверения, а также выплатили ей 50 тысяч рублей в честь 75-летия Победы.