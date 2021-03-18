На одной из рек в Башкирии военные проводят взрывные работы

фото: Госкомитет РБ по ЧС

Сегодня, 18 марта, на реке Уршак в Башкирии военные проводят взрывные работы, чтобы ослабить ледовый покров и обеспечить свободное прохождение паводковых вод. Об этом сообщил Госкомитет РБ по ЧС.

Взрывы прогремят около деревень Сабурово и Первомайский, села Петряево в Чишминском районе и около села Бекетово в Кармаскалинском районе. Работы будут проведены силами войсковой части 63494.

Спасатели отметили, что в текущем году заявки на проведение взрывных работ подали еще шесть районов республики: Архангеский, Бурзянский, Чекмагушевский, Гафурийский, Караидельский и Белорецкий. Лед могут подорвать на реках Белой, Большой Инзер, Зилим, Инзер, Чермасан и Уфе.