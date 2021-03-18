МВД Башкирии уволило гаишника, который пьяным на Land Cruiser попал в ДТП

Сотрудник ГИБДД совершил пьяное ДТП в начале текущего года

МВД Башкирии после служебной проверки уволило инспектора ГИБДД по Мелеузовскому району. 2 января текущего года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попал в ДТП за рулем Land Cruiser. Напомним, эта авария случилась на одной из центральных улиц города Мелеуза. Сотрудник дорожной полиции не справился с управлением и протаранил ограждение, отделяющее проезжую часть от тротуара.

На следующий день после инцидента МВД объявило о начале служебной проверки, которая продлилась практически 2,5 месяца. Сегодня ведомство отчиталось об итогах разбирательства: «принято решение об увольнении сотрудника подразделения […] по отрицательным основаниям за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».