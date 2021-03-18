Суд в Уфе отказался запрещать строительство дома на улице Руставели, возведение которого остановил Хабиров

Хабиров остановил стройку прошлой осенью

Орджоникидзевский суд Уфы рассмотрел иск жильцов дома №5 по улице Руставели, которые выступали против строительства по соседству 34-этажной высотки. Они опасались, что точечная застройка может повлиять на целостность их «девятиэтажки». Требования уфимцев были удовлетворены частично – суд отказался запрещать строительство многоэтажки, возведение которой осенью прошлого года остановил лично глава Башкирии Радий Хабиров.

– В части удовлетворения иска о запрете […] организациям проводить любые подготовительные и строительные работы на земельном участке, ограниченным улицами Российской, Шота Руставели, проспектом Октября и внутриквартальным проездом […] – судом отказано, – приводится решение на сайте Орджоникидзевского суда.

Тем не менее суд обязал застройщика, коим в данном случае выступает «Строительное управление №7 «ПСК-6», установить «маяки на трещины строительных конструкций дома №5 по Руставели» и «проводить их периодический осмотр в процессе строительства». По заявлению истцов девелопера также обязали «производить замеры шумовых и вибрационных проявлений в момент производства строительства и выбросов в атмосферу возможных пылевых […] факторов».

– При неисполнении заявления истцов в течении десяти дней, истцы вправе совершить эти действия за счет […] «Строительного управления № 7 «ПСК-6», с взысканием с него необходимых расходов, – заключил суд.