Повод широко улыбнуться: в Уфе воплощается в жизнь проект «Добрый юмор»

Жить без юмора вполне возможно, но так скучно! Именно так считает интересный актер, необычный автор, талантливый рассказчик и просто удивительно яркий человек Алексей Радченко. Он придумал, создал и теперь воплощает в жизнь проект «Добрый юмор» - проект, в котором удивительно переплетаются рассказы признанных классиков юмора - Зощенко, Жванецкого, Хайта, Аверченко и веселые истории из обычной жизни.

Про Радченко говорят, что это человек, вокруг которого просто вьются искорки позитива. Каждый его творческий вечер проходит легко и непринужденно. Перед зрителями появляются знакомые ситуации и узнаваемые сюжеты. А ведь так непросто сейчас найти повод для того, чтобы по-настоящему, от души, широко улыбнуться!

Кстати, зрители в выступлениях Алексея имеют редкую возможность принять участие в его необычной программе. Каждый гость, поддавшись невероятно теплой атмосфере вечера, живо реагирует на сценические перевоплощения Алексея, активно участвует в диалогах с актером, задает вопросы, с удовольствием включается в происходящее на сцене. Данное выступление - редкий жанр на современной сцене, и очень приятно, что есть люди, которые его поддерживают.

Творческие вечера Алексея Радченко проходят в Уфе практически каждый месяц, и, если вы хотите окунуться в атмосферу по-настоящему доброго юмора, обязательно приходите на один из них. Ближайший спектакль состоится 26 марта в 19.00 в Центре современного искусства «Облака».