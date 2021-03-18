У мэра Уфы Сергея Грекова может появиться новый заместитель

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Новым вице-мэром в уфимской администрации может стать Алексей Дербеко. По данным связанного с местным правительством телеграм-канала «Подслушано в Башкирии», чиновник возглавит информационный блок.

Ранее Дербеко работал замглавы администрации Советского района столицы, а сейчас числится заместителем Елены Прочаковской – начальницы управления главы республики по социальным коммуникациям. Он один из первых членов команды по созданию и развитию региональной системы «Инцидент менеджмент», которая отслеживает обращения и жалобы населения в соцсетях.

Информационный блок, который хотят переподчинить Дербеко, до последнего времени курировала Алина Сулейманова. Предполагается, что она сохранит за собой должность вице-мэра и будет заниматься социальной сферой - школами и детсадами.