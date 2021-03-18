Оператор бизнес-обслуживания пассажиров в уфимском аэропорту прекратил работу «без объяснения причин»

Аэропорт заявил, что оператор грубо нарушил договоренности Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 марта оператор бизнес-обслуживания пассажиров в уфимском аэропорту ООО «Уфа ВИП ИНТЕРНЕЙШНЛ» прекратил работу «без объяснения причин». Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани. Там заявили, что компания, «грубо нарушила условия заключенного договора».

– В экстренном порядке мы организовали отдельную зону обслуживания пассажиров бизнес-класса и приравненных к ним категорий в терминале внутренних воздушных линий в кафе «Sky Bar», – прокомментировал ситуацию коммерческий директора аэропорта «Уфа» Денис Никитин.

Он добавил, что по его данным, оператор бизнес-обслуживания «более шести месяцев» не оплачивал контрагентам услуги питания пассажиров и накопил долг в 6,5 млн рублей. Никитин выразил уверенность, что несмотря на действия фирмы, обслуживание пассажиров бизнес-класса в аэропорту «не будет ухудшено».

Тем временем в инстаграме «Уфа ВИП ИНТЕРНЕЙШНЛ» пишет, что бизнес-залы в международном аэропорту «Уфа» «закрыты для посещения пассажиров по техническим причинам».