Башкирский парламент предложил Госдуме изымать автомобили у пьяных водителей

Республиканский парламент уже внес законопроект в Госдуму

Парламент Башкирии внес в Госдуму федеральный законопроект, в случае принятия которого у пьяных водителей будут конфисковать машины. Данную меру наказания предлагается ввести для автомобилистов, которые дважды за год попадутся нетрезвыми за рулем.

– Когда человек садится за руль нетрезвым, автомобиль под его управлением может оказаться орудием совершения преступления, – отметил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев. – Нетрезвые водители становятся причиной каждого восьмого-десятого ДТП. По их вине ежегодно гибнут тысячи людей

Конфискация авто, по его мнению, будет «эффективным способом профилактики правонарушений». В пример парламентарий привел страны, где уже введена такая практика – Франция, Швейцария и Литва «смогли изменить ситуацию к лучшему». В Белоруссии на фоне одних только обсуждений законопроекта об изъятии машин количество «пьяных» ДТП сократилось на 42%, а число погибших – на 60%.