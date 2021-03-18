«Пуха на себя не много накидываешь?»: блогеры устроили скандал в популярном ТЦ Уфы

Блогеры устроили скандал в уфимском торговом центре Фото: youtube.com

Блогер «Макс беспределу нет» устроил скандал в уфимском торговом центре.

Молодой человек и его друзья увлечены довольно странным занятием. Они приходят в торговые центры по всей России, достают несколько камер и начинают снимать видео в магазинах. Пускай такие действия и не запрещены законом, но продавцы и охранники начинают на это бурно реагировать. Блогеров это только раззадоривает, и они выкладывают в сеть провокационные видеозаписи. Своим творчеством из столицы Башкирии блогер поделился 16 марта.

Судя по всему, действие происходит в торговом центре «Галерея Арт». Блогер и его приятель начали записывать видео в одном из бутиков. Вскоре к ним подошел охранник, который спросил, для чего ребята записывают видео. Также сотрудник торгового центра заявил, что видеосъемка в здании запрещена.

- Ты пуха на себя не много накидываешь? – спрашивает блогер охранника ТЦ.

В итоге все закончилось тем, что гостя силой вытолкнули из бутика. Вскоре на место приехала группа быстрого реагирования и руководитель охранной организации. Последний уверял, что блогеры с камерой нарушили коммерческую тайну магазина.