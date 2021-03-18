Стало известно о состоянии 14-летнего уфимца, на голову которого с крыши упала наледь

фото: Марат Галиуллин

Состояние 14-летнего подростка, на которого в Уфе 15 марта с крыши дома упала наледь, врачи характеризуют как средней степени тяжести. Ближайшие две недели он проведет в детской клинической больнице №17. Об этом сообщил глава администрации Орджоникидзевского района Марат Галиуллин. Вчера он навестил юного пациента.

– Мальчик и его родители заметили, что произошедшее еще раз показывает, что надо очень внимательно проходить под балконами и крышами домов, а также козырьками подъездов. Искренне сожалею о случившемся и желаю скорейшего выздоровления, – написал чиновник в своих соцсетях.

Напомним, наледь на подростка упала с крыши дома по адресу Кольцевая, 27а. Следственный комитет начал проверку по факту инцидента. К разбирательству также подключилась местная прокуратура.