Глава Росстата назвал «очень высоким» уровень готовности Башкирии к проведению переписи населения

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Глава Росстата Павел Малков заявил, что у Башкирии «очень высокий уровень готовности к проведению Всероссийской переписи населения», которую планируется начать во второй половине текущего года. Об этом он сказал 18 марта на встрече с руководителем республики Радием Хабировым.

О полной готовности к проведению переписи заявил и сам глава региона. Он отметил, что для этого в Башкирии создана необходимая правовая база и сформирован штат специалистов – почти 10 тысяч человек.

– Перепись проводится не просто для составления отчётов, она нужна для адресной и эффективной реализации социальной политики. То есть, в интересах наших жителей, – пояснил Хабиров.