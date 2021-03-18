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Общество18 марта 2021 8:01

За месяц число обращений по вопросам здравоохранения от жителей Башкирии выросло в 9 раз

В феврале их количество увеличилось до 11 597
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Ряд жалоб от жителей касается состояния медицинских учреждений

За февраль система «Инцидент менеджмент» зафиксировала 11 597 обращений по вопросам здравоохранения от жителей Башкирии. В январе их было более чем в 9 раз меньше – 1 231. Чаще всего граждане обращались к властям по поводу вакцинации от COVID-19. Об этом на совещании у главы республики Радия Хабирова сообщила начальника управления по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

– В начале марта у жителей преобладают вопросы содержания лечебных учреждений, борьбы с коронавирусом, лекарственного обеспечения, нехватки врачей, закрытия роддомов, а также просьбы по организации лечения, – отметила чиновница. – Всего с 1 по 16 марта мы взяли в работу более 2 тысяч обращений.

Прочаковская отметила, что ряд жалоб от жителей касается состояния медицинских учреждений, требующих ремонта – как в районах, так и в столице Уфе.