Как Ламса отреагировал на разгромное поражение от «Ак Барса» в «зеленом дерби»

Томи Ламса рассказал об игре команды Фото: Рустем АХУНОВ

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Ламса рассказал, чего его команде не хватало в первом матче серии плей-офф с казанским «Ак Барсом».

Уфимский клуб проиграл сопернику из Казани с неприятным счетом 4:1. Примечательно, что первые две шайбы были заброшены совершенно одинаковым сценарием – броском Яруллина от синей линии и последующим поправлением у пятачка. Еще одну шайбу «Салават Юлаев» пропустил в большинстве.

- Мы ожидали такую хорошую игру. Но мы не были готовы к таким скоростям, сложно сказать почему. Первые голы был игровыми моментами, и мы отыграли одну шайбу, но третий и четвертый гол переломили игру. Надо смотреть игру в целом, это всего лишь первая игра, - говорит тренер.