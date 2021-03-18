Засветившуюся на телеканале мать из Башкирии могут лишить родительских прав

Прокуратура Башкирии начала проверять администрацию Нефтекамска на предмет работы системы профилактики правонарушений беспризорности и правонарушений несовершеннолетних. Поводом стала передача на федеральном канале о ситуации 36-летней женщины и ее несовершеннолетних детей. Уточняется, что из-за того, что она «не справляется с воспитанием и содержанием детей», ее 14-летний сын находится в приюте, а дочь живет в общежитии.

– Надзорное ведомство даст оценку действиям должностных лиц компетентных органов на предмет полноты принятых мер в отношении семьи, находящейся в социально опасном положении, – прокомментировали в прокуратуре.

Сообщается, что при наличии оснований в суд будет подан иск о лишении женщины родительских прав.