Экс-глава Иглинского района объяснил свой уход «рядом объективных причин»

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Николай Самойленко, покинувший должность главы Иглинского района Башкирии, прокомментировал свое решение об отставке. Случившееся он объяснил в обращении «рядом объективных причин» и своим состоянием.

– Так получилось, что по ряду объективных причин мне необходимо было уйти с этой должности, в том числе, и по своему состоянию. Я хотел поблагодарить всех, с кем работал в течение двух с половиной лет в Иглинском районе, – объяснился Самойленко.

Чиновник в своем заявлении также перечислил все свои достижения, отметив, что ему «есть чем гордится наверное даже». Госслужащий также проинформировал, что исполняющей обязанности главы администрации района стала Гузель Насырова.