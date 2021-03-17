Замглавы администрации Уфимского района подозревается в злоупотреблении полномочиями

Следком Башкирии передал, что в отношении заместителя главы администрации Уфимского района возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями ( ч. 1 ст. 285 УК РФ).

По предварительной версии следователей, чиновник в 2019-2020 году, находясь в должности директора хозяйственного управления Уфимского района, нарушил требования конкурсной документации и заключил договоры на обслуживание и ремонт транспорта на сумму 1,8 млн рублей с компанией «Автолайф 102».

В этой компании, по информации СК, он фактически осуществлял предпринимательскую деятельность через подконтрольную фирму, оформленную на его знакомых. Также, когда он стал замом главы администрации, обеспечил управлению фиктивные акты приемки выполненных работ об установке «Автолайф 102»якобы оригинальных запчастей.

Ущерб бюджету оценивается на сумму более 1,2 млн рублей. В настоящее время в его доме и на рабочем месте прошли обыски, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.