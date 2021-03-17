Глава Башкирии показал поделку своего сына в виде танка из губки

Фото со страницы Радия Хабирова

Глава Башкирии Радий Хабиров решил сегодня, 17 марта, поделится со своими подписчиками в социальных сетях фотографией поделки, который сделал его сын. Руководитель республики отметил при этом, что чиновники «тоже люди», а также сообщил, что танк из губок – это его талисман «от нечистой силы и дурного глаза».

– Можете не верить – но чиновники тоже люди и у них тоже есть свои слабости. Вот – сын сам смастерил этот танк и подарил мне. Как на него посмотрю – понимаю, что от нечистой силы и дурного глаза я застрахован, – подписал фотографию Хабиров.

Жители республики оценили поделку ребенка, отметив, что это «функциональная и красивая вещь».