Начальником городской ГИБДД в Башкирии назначили инспектора с 4-летним опытом службы

фото: ГИБДД РБ

Начальником ГИБДД по башкирскому городу Октябрьскому назначен 28-летний Урал Аксанов. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел республики.

Урал Аксанов сейчас старший лейтенант полиции. Он родился 4 марта 1993 года в Белорецком районе. Службу в ОВД начал в 2017 году – сразу после окончания Московского университета МВД по специальности «Сотрудник подразделения по обеспечению безопасности дорожного движения».

За время службы Аксанов успел поработать на различных должностях, в том числе инспектором розыска ДПС и административной практики УГИБДД.