100 тысяч семей Башкирии смогут получить повышенные выплаты на детей – Хабиров

В зависимости от дохода семьи сумма выплат может вырасти

В Башкирии с 1 апреля текущего года около 100 тысяч семей смогут рассчитывать на получение повышенных выплат на детей от 3 до 7 лет. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

– 50% регионального прожиточного минимума на ребенка примут за базовый размер пособия (5 038, 5 руб.), оно будет варьироваться в зависимости от доходов семьи, – пояснил руководитель региона в своих соцсетях.

Он добавил, что если после базового пособия среднедушевой доход семьи все равно будет ниже регионального прожиточного минимума, то выплата может увеличиться до 75% (7 557,75 руб.) и 100% (10 0777 руб.).

Чтобы рассчитывать на выплату пособия на детей, родители должны подтвердить, что они трудоустроены, или представить уважительную причину, почему они не работают. Прием документов начнется 1 апреля. Их можно подать через Госуслуги, МФЦ или государственный центр социальной поддержки.