Николай Самойленко официально покинул должность главы Иглинского района Башкирии

фото: vk.com // Николай Самойленко

Николай Самойленко покинул должность главы Иглинского района Башкирии. Решение об отставке чиновника было принято сегодня, 17 марта, на заседании Совета депутатов муниципалитета, сообщает пресс-служба местной администрации.

Район в качестве временно исполняющей обязанности возглавила первый заместитель главы администрации Гюзель Насырова.

– Исполнять обязанности Гюзель Раисовна будет до вступления в должность главы […] лица, назначенного Советом по результатам конкурса, – добавили в администрации.

Новый руководитель района будет избран по итогам конкурса, который состоится 9 апреля.