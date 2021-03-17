В Башкирии с 1 апреля изменится единый номер для записи к врачу

Минздрав поменяет номер своего контакт-центра

В Башкирии 1 апреля изменится номер контакт-центра местного министерства здравоохранения . Об этом 17 марта на своем сайте сообщило само ведомство.

– С апреля текущего года […] для удобства жителям республики [контакт-центр] меняет номер 1301 на единый бесплатный номер 122, – передали в министерстве. – Время ожидания, как правило, не превышает минуты, звонки на короткий номер не тарифицируются.

Звонить по номеру 122 можно будет с 8:00 до 19:00 по вопросам вакцинации, записи на прием к врачу, вызова специалиста на дом.