Число жертв коронавируса в Башкирии достигло 322 человек

На госпитализации находятся 290 ковид-положительных пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии жертвами коронавируса с начала пандемии стали 322 жителя. За сутки от инфекции скончались еще три человека, сообщил 17 марта региональный оперштаб.

Всего на территории республики было зарегистрировано 30 797 случаев COVID-19, 118 – за последние 24 часа. Выздоровевшими, по официальной статистике, числятся 25 151 человек, 159 выписались за день.

Прямо сейчас коронавирусом болеют 5 324 жителя: 290 лежат в больницах, 5 034 переносят инфекцию в легкой форме и лечатся дома.