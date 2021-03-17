Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Уфа
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Уфа
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-1917 марта 2021 12:09

Число жертв коронавируса в Башкирии достигло 322 человек

За сутки инфекция стала причиной смерти для еще троих жителей
Владислав КАЗАНЦЕВ
КомментироватьОставить комментарий

На госпитализации находятся 290 ковид-положительных пациентов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии жертвами коронавируса с начала пандемии стали 322 жителя. За сутки от инфекции скончались еще три человека, сообщил 17 марта региональный оперштаб.

Всего на территории республики было зарегистрировано 30 797 случаев COVID-19, 118 – за последние 24 часа. Выздоровевшими, по официальной статистике, числятся 25 151 человек, 159 выписались за день.

Прямо сейчас коронавирусом болеют 5 324 жителя: 290 лежат в больницах, 5 034 переносят инфекцию в легкой форме и лечатся дома.