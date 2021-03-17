13 жилых домов, школа и детсад в Уфе остались без холодной воды из-за утечки

Холодную воду в домах отключили утром 17 марта Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня утром, 17 марта, в Уфе 13 жилых домов, школа и детский сад остались без холодного водоснабжения. Коммунальщики отключили водопроводную линию из-за ликвидации утечки из земли на Российской, 64.

Без холодной воды остались дома по следующим адресам:

– Российская 11, 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3 (9- и 13-этажные здания), 19 (центральная тепловая подстанция №632), 21 (административное здание) и 11/2 (детский сад №9);

– Юлтыя 4, 4/1, 8 (9- и 12-этажные здания) и 6 (школа №69);

– Руставели 18, 20, 22/2 (девятиэтажки).

Когда в жилых домах и социальных объектах восстановится водоснабжение, пока неизвестно.