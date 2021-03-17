Полицейские выложили трогательную встречу пропавшего из торгового центра в Уфе бигля и его хозяев. Фото: МВД Башкирии

Полицейские выложили трогательную встречу пропавшего из торгового центра в Уфе бигля и его хозяев.

В неприятную историю супружеская пара и их пес по кличке Луна попали прямо в центре Уфы. Хозяева оставили собаку породы бигль привязанным у входа в торговый центр, так как внутрь нельзя было зайти с животным. Выходя из здания, собаку они уже не обнаружили. Поисками бигля занялись полицейские.

В итоге пропажа нашлась у ранее судимого жителя Черниковки, который выставил собаку на продажу в интернете. Он заявил полицейским, что купил пса у неизвестной женщины и хотел перепродать дороже.

В пресс-службе МВД Башкирии сообщили, что настоящие хозяева простили подозрительного гражданина и забрали заявление о пропаже собаки из полиции.