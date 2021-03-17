Верховный суд Башкирии вынес приговор по делу об убийстве топ-менеджера УМПО

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Сегодня, 17 марта, Верховный суд Башкирии вынес приговор по делу о заказном убийстве топ-менеджера Уфимского моторостроительного производственного объединения («УМПО») Юрия Яшина. Фигурантами уголовного дела являются пятеро человек, среди них коммерческий директор предприятия и четверо уфимцев, которые по решению следствия и суда являются исполнителями преступления.

– В мае 2018 года у коммерческого директора УМПО возник умысел убить своего заместителя, поскольку он полагал, что у последнего имеются компрометирующие сведения против него и подчиненный может передать их в правоохранительные органы, – публикует решение суда региональная прокуратура. – С этой целью он обратился к 35-летнему жителю Уфы и за денежное вознаграждение в 10 млн рублей предложил убить коллегу и похитить у него документы и мобильный телефон. Мужчина принял предложение и привлек к совершению преступления троих знакомых.

20 июля сообщники напали на Яшина на подземной парковке. Они избили его и погрузили в багажник автомобиля. Подсудимые также украли и него 150 тысяч рублей, телефон и портфель с документами. В пути преступники задушили менеджера и вывезли его тело в безлюдное место в районе Сафроновского переезда. Там они выбросили труп и забросали его ветками. На следующий день один из исполнителей передал похищенные документы «неустановленному лицу».

Подсудимые не признали вину в преступлении. Верховный суд назначил организатору преступления 16 лет лишения свободы, а исполнителям – от 13 до 18 лет в колонии строгого режима.