На стройке торгового центра в Башкирии погиб рабочий

Вызванным на место происшествия медикам оставалось только констатировать смерть рабочего

В башкирском городе Октябрьском на стройке торгового центра погиб 56-летний рабочий. Инцидент произошел 28 декабря 2020 года, накануне Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая.

В день происшествия двум разнорабочим поручили уборку территории строящегося торгового центра: один выносил мусор и подметал полы на втором этаже, другой мыл окна с внешней стороны, находясь на лесах. Когда последний спустился после завершения работы и вернулся в помещение, то обнаружил там напарника, который лежал на лестничной площадке первого этажа.

– Вызванная бригада скорой помощи констатировала смерть работника. Согласно заключению Бюро судебно-медицинской экспертизы, мужчина при падении с лестничного марша второго этажа (с высоты около 3,9 метра) получил травму головного мозга и черепных нервов на уровне шеи. В крови у погибшего был обнаружен этиловый спирт в количестве 1,81 промилле, – передали в надзорном ведомстве.

Гострудинспекция выяснила, что на лестничном марше между первым и вторым этажами отсутствовали перила. Причиной трагедии, по итогам расследования, «стало необеспечение на границе перепадов по высоте защитного ограждения», а также отсутствие контроля за рабочими – погибшего не отстранили от труда, несмотря на состояние алкогольного опьянения.

Работодателя погибшего оштрафовали на 135 тысяч рублей. Материалы расследования Гострудинспекции переданы в СК Башкирии.