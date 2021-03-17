В Республиканском управлении капитального строительства Башкирии сменился директор

фото: РУКС РБ

Республиканское управление капитального строительства (РУКС) Башкирии возглавил 35-летний Руслан Цагельник. Соответствующий приказ подписал руководитель регионального Минстроя. Чиновник уже приступил к исполнению своих обязанностей.

В Минстрое пояснили, что конкурс на замещение должности директора РУКС был объявлен в начале февраля. Оценка кандидатов проводилась в два этапа: тестирование и рассмотрение предложений по развития предприятия. Цагельник был признан победителем среди других соискателей.

Руслан Цагельник родился 7 января 1986 года в поселке Верхнезейск Амурской области. В 2008 году окончил Уфимский государственный нефтяной университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». До 2013 года работал мастером и производителем работ строительно-монтажного участка. В РУКС устроился в 2016 году.