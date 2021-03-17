Годовалый ребенок с матерью пострадали при ДТП на трассе в Башкирии

фото: ГИБДД РБ

Днем 16 марта при ДТП в Янаульском районе Башкирии пострадали три человека, в том числе женщина с годовалым ребенком. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла на 22 километре трассы Нефтекамск-Янаул. Там столкнулись Hyundai Solaris, которой управляла 42-летняя местная жительница, и грузовик «КамАЗ». В результате происшествия водитель легковушки, а также пассажиры – 29-летняя племянница и ее годовалая дочь – получили травмы. «Скорая» доставила пострадавших в ближайшую больницу.

– Сотрудниками полиции проверена улично-дорожная сеть, выявлены недостатки, гололедица. В отношении должностного лица отвечающего за данную дорогу возбуждено административное расследование […] за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения, – передали полицейские.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии было зарегистрировано еще четыре ДТП, в которых пострадали восемь человек.